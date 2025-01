Groot banenverlies Galapagos treft mogelijk ook vestiging Leiden

Galapagos, dat een notering heeft aan de beurs in Amsterdam, zei dat het banenverlies leidt tot een inkrimping van het totale personeelsbestand van het bedrijf met circa 40 procent. Vooral in België gaan arbeidsplaatsen verloren en ook in Frankrijk omdat daar de vestiging van Galapagos gesloten moet worden. Het biotechnologieconcern heeft zijn hoofdkantoor in het Belgische Mechelen en heeft ook locaties in Princeton en Pittsburgh in de Verenigde Staten.

De woordvoerster zegt dat per locatie nog bekeken wordt wat de impact van het banenverlies gaat worden, maar dat er dus nog geen losse cijfers gegeven kunnen worden. Het is ook nog onduidelijk wanneer de ingreep in het personeelsbestand afgerond zal worden. Daar worden nog onderhandelingen over gevoerd.

„De geplande reorganisatie is een moeilijke, maar noodzakelijke stap die Galapagos positioneert voor duurzame groei en waardecreatie en voor toekomstig succes in haar hernieuwde focus op celtherapieën. We zijn onze vertrekkende medewerkers dankbaar voor hun belangrijke bijdragen en hun toewijding om een verschil te maken in het leven van patiënten”, aldus topman Paul Stoffels in een verklaring.

Het bedrijf maakte tegelijkertijd bekend zich op te gaan splitsen in twee aparte beursgenoteerde ondernemingen om meer waarde voor aandeelhouders te creëren. Daarbij gaat het nieuwe bedrijf, dat vooralsnog SpinCo heet, zich richten op het „opbouwen van een pijplijn van innovatieve medicijnen door middel van transformatieve transacties”. SpinCo zal dan een notering krijgen bij Euronext dat onder meer de beurs in Amsterdam exploiteert.

Galapagos zelf gaat zich richten op zijn celtherapieën in oncologie. Volgens de woordvoerster worden de werknemers in Leiden niet geraakt door die geplande opsplitsing die naar verwachting medio volgend jaar zal plaatsvinden. In Leiden vindt onder meer productie plaats van Galapagos.