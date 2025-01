Sala werd in de Iraanse hoofdstad Teheran aangehouden toen ze daar was voor haar werk. De 29-jarige journalist was volgens Iran opgepakt voor het „overtreden van de wet”. Sala ging halverwege december met een geldig journalistenvisum naar Iran. Ze zou op 20 december terugkeren naar Rome, maar werd een dag voor haar geplande vertrek opgepakt.

Een van Sala’s werkgevers, het Italiaanse podcastbedrijf Chora Media, meldde eerder dat de journalist werd vastgehouden in een isoleercel in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran, waar onder anderen politieke gevangenen zitten.