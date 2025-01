Een woordvoerster bevestigt informatie hierover van RTV Noord. Bij de SEH van het ziekenhuis melden zich vooral mensen die met de fiets zijn gevallen. Er komen vooral veel polsbreuken voorbij, aldus de woordvoerster, maar ook breuken van het bekken en de benen. „En mensen die op hun hoofd zijn gevallen en zich daar zorgen over maken.” Volgens haar verloopt de ochtend „heel anders dan normaal. In één ochtend 25 mensen die onderuit gaan op de fiets is echt uitzonderlijk.”

Ook bij ziekenhuis Treant is het drukker dan normaal, zegt een woordvoerder. Bij de locatie in Emmen zijn woensdagochtend tot dusver tien mensen met onder meer botbreuken binnengekomen. Bij de basisspoedpost in Hoogeveen gaat het om zes mensen. Volgens de woordvoerder zijn mensen gevallen met de fiets of uitgegleden op de stoep.

Het KNMI had voor woensdagochtend code geel afgegeven voor gladheid in veel delen van het land. Vooral landinwaarts zou het glad kunnen zijn op de wegen. Inmiddels is de waarschuwing voor de meeste gebieden weer ingetrokken. In het zuiden van Limburg gaat het later op de dag wel sneeuwen.