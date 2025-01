Twee verdachten van liquidatie in Amsterdam 14 dagen langer vast

De verdachten zijn een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 20-jarige man uit Amsterdam. De laatste werd op 3 januari in de avond aangehouden in Hoofddorp. Hij wordt verdacht van moord in vereniging dan wel het uitlokken van moord, aldus een OM-woordvoerder. De andere man wordt verdacht van moord in vereniging en wapenbezit. Hij werd bij een politie-inval op 4 januari in Rotterdam aangehouden.

Bij de liquidatie was volgens politie en OM ook een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats betrokken, die ook werd verdacht van moord in vereniging. Deze man overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens de politie-inval in de Speelmanstraat in Rotterdam. Het arrestatieteam werd beschoten en vuurde terug, waarna de man overleed. Zijn vervolging is gestaakt.