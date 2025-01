Gewerkt wordt aan een treinperron voor de nieuwe reizigerspassage van het station. Treinen rijden daarom een aangepaste dienstregeling. Ook kan er geluidshinder zijn op het station, „omdat we zagen en een sloophamer gebruiken”, aldus Zuidasdok. „Om die reden doen we het sloopwerk zoveel mogelijk overdag.”

Volgens Zuidasdok hebben de werkzaamheden geen invloed op het autoverkeer en blijft station Zuid wel goed bereikbaar.

Eerder waarschuwde de projectorganisatie weggebruikers en treinreizigers al voor veel hinder in 2025. Er wordt gewerkt aan de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid, aan de verbreding van de A10 Zuid en aan de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Daarbij komt „grootschalige hinder” voor. Naast de periode in januari rijden er ook twee maanden later, van 15 tot 23 maart, veel minder treinen bij Amsterdam Zuid.