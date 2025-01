Ontwikkeling warmtenetten gaat veel te traag volgens onderzoek

Binnenland

De ontwikkeling van warmtenetten in Nederland gaat veel te traag om landelijke doelstellingen te halen. In 2019 is in het Klimaatakkoord afgesproken dat het aantal aansluitingen op warmtenetten in 2030 met een half miljoen moet zijn uitgebreid. Het tempo ligt echter veel te laag om dat aantal te halen, waarschuwt onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoeksrapport. De onderzoekers voorzien fors hogere kosten als de CO2-vermindering die de stadsverwarming moet opleveren op een andere manier moet worden gerealiseerd.