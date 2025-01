Vooral landinwaarts kunnen wegen plaatselijk glad zijn. Dat verdwijnt rond 10.00 uur. Woensdagavond gaat het sneeuwen in het zuiden van Limburg. In de nacht en donderdagochtend valt er ook sneeuw in Noord-Brabant en in het zuidoosten van Gelderland. De gladheid houdt aan tot de middag.

Het KNMI verwacht woensdagavond tot en met donderdagochtend in Limburg een sneeuwdek van 3 tot 8 centimeter, vooral in het zuiden van de provincie.

Regionale omroepen maken melding van glijpartijen en ongelukken. In Groningen raakten auto’s van de weg, onder andere bij Mussel. In de stad gingen fietsers onderuit, meldt RTV Noord. De verkeersdiensten meldden eerder woensdag al ongelukken op de N337, tussen Zwolle en Deventer in Overijssel. Volgens Omroep Brabant zijn in de provincie fietspaden in onder meer Tilburg en Breda veranderd in ijsbanen, met tientallen valpartijen tot gevolg.