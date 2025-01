Weer veel zout op de wegen gestrooid om gladheid

Op de N337, een provinciale weg tussen Zwolle en Deventer in Overijssel, is een verkeersongeluk gebeurd, waarbij een auto met twee mensen van de weg raakte en tegen een boom botste. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale zender Oost was de weg er „veranderd in een ijsbaan”. Op diezelfde weg raakte twee kilometer verderop een auto in een slip en belandde onderaan de dijk in een tuin. De automobiliste raakte niet gewond, aldus Oost. De weg was afgesloten maar is weer vrij, meldt de ANWB.

De ANWB spreekt rond 08.30 uur van een rustige spits, met zo’n 88 kilometer file.

Dit seizoen (vanaf 1 oktober) is er tot nu toe in totaal ruim 30 miljoen kilo zout gestrooid over 415.000 kilometer weg. Rijkswaterstaat heeft ruim 250 miljoen kilo strooizout op voorraad en beschikt over 577 strooiwagens. Verder staan er 630 sneeuwschuivers paraat. Met het materieel kunnen de strooiwagens binnen twee uur 10.000 kilometer afleggen, staat op de site van Rijkswaterstaat. Zo’n 1500 mensen werken aan de gladheidsbestrijding.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de snelwegen. Gemeenten en provincies voorzien onder meer de doorgaande wegen van een laagje zout.

In het zuiden van Limburg gaat het woensdagavond sneeuwen, met gladde wegen als gevolg. In de nacht en donderdagochtend sneeuwt het ook in Noord-Brabant en het zuidoosten van Gelderland, verwacht het KNMI.