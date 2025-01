Machiavelliprijs voor rechtbankjournalist Saskia Belleman

Volgens de jury heeft Belleman „de rechtbank toegankelijk gemaakt voor een groot en breed publiek. Daarmee draagt zij bij aan transparantie van en begrip voor de rechtspraak. Een onmisbare pijler van onze veelbesproken rechtsstaat”. „Door haar feitelijke verslaggeving is Belleman uitgegroeid tot een rolmodel voor een jonge generatie journalisten. Onvermoeibaar laat zij de feiten spreken in een tijd waarin de druk op journalisten om onpartijdigheid te laten varen alom aanwezig is.”

Ook prijst de jury Belleman voor het „agenderen van femicide”. Daarmee heeft ze „politie, justitie en politiek in beweging gebracht. In een gepolariseerd speelveld heeft zij partijen binnen en buiten het parlement op dit thema weten te verenigen. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de aanpak van dit afschuwelijke fenomeen.”

De winnaar van vorig jaar was Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde waar Ter Apel onder valt. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje van Niccolò Machiavelli, de Italiaanse diplomaat en filosoof uit de renaissance die geldt als grondlegger van de moderne politieke wetenschappen.

De prijs wordt op woensdag 19 februari uitgereikt.