Residentie Zuid-Koreaanse president Yoon veranderd in ‘fort’

Yoon zou thuis zijn geweest toen rechercheurs hun mislukte poging deden om hem te arresteren en de geschorste president zou sindsdien in zijn residentie hebben verbleven, meldde persbureau Yonhap woensdag, verwijzend naar de politie. Rechercheurs zeggen echter dat ze niet zeker weten waar Yoon is, omdat hij zich verbergt. De advocaat van Yoon zei woensdag dat hij niet uit zijn residentie is gevlucht, zoals sommige geruchten suggereerden.

Dinsdag vaardigde een Zuid-Koreaanse rechtbank een nieuw aanhoudingsbevel uit.