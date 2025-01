Nederland is een van de 25 landen die werden uitgeroepen tot Innovation Champions. Dat zijn de landen die goed uit de bus kwamen op de zogenoemde Global Innovation Scorecard van de organisatie van de beurs. De scorekaart wordt opgemaakt na het meten van politieke, economische en demografische factoren die innovatie stimuleren.

Beljaarts vergezelt de Nederlandse delegatie op de CES, die uit tientallen bedrijven bestaat. Het bezoek aan de techbeurs is onderdeel van een Amerikareis van de minister. De trip moet Nederlandse techbedrijven en start-ups internationaal onder de aandacht brengen en samenwerking met Amerikaanse bedrijven stimuleren. Beljaarts was eerder samen met Nederlandse ondernemers in Phoenix in de staat Arizona om te spreken over de Nederlands-Amerikaanse samenwerking in de halfgeleiderindustrie. Na de CES brengt het gezelschap een bezoek aan techmekka Silicon Valley in de buurt van San Francisco.