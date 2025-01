Met de ingreep denkt PostNL „miljoenen euro’s” te besparen. Het overdag legen van brievenbussen zou efficiënter zijn. Dan kunnen chauffeurs die bijvoorbeeld ook pakketten bezorgen, in de loop van de dag - vanaf 09.00 uur - al post meenemen.

„Nu wordt de post in alle brievenbussen opgehaald na 17.00 uur, wat betekent dat duizenden brievenbussen binnen een kort tijdsbestek worden geleegd”, legt directeur Maurice Unck van de Nederlandse postdivisie van PostNL uit. „Dit vraagt om veel inzet van busjes, chauffeurs en kilometers, wat kostbaar, inefficiënt en niet duurzaam is.”

Op drukbezochte locaties, zoals in winkelcentra en stations, worden de bussen straks nog wel na 17.00 uur geleegd. Ook voor brievenbussen waar rouwpost en medische post in kan, verandert er niets, verzekert PostNL. In totaal moet 75 procent van alle circa 10.000 brievenbussen vanaf volgende maand overdag geleegd worden.

PostNL kampt met verschillende problemen. Zo worden er minder brieven verstuurd en zijn de arbeidskosten hoog. Ook heeft het bedrijf moeite om voldoende bezorgers te vinden, waardoor er post te laat wordt afgeleverd en de kwaliteit van de bezorging in het geding is.

PostNL wilde de wettelijke bezorgtermijnen oprekken naar twee dagen en heeft besloten om vanaf volgend jaar maximaal 48 uur te doen over zakelijke post. Maar minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken besloot vorig jaar af te zien van een voorstel over de verruiming van de bezorgtijd. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zag hierin geen oplossing.

„De politiek heeft het besluit uitgesteld. Daarom nemen wij nu maatregelen die we al wel kunnen nemen en waarvoor geen aanpassing van de postwet nodig is”, geeft Unck aan. Volgens hem maakt de nieuwe maatregel de brievenbuspost niet meteen kostendekkend. „Onze eerdere vragen aan de politiek blijven dus staan.”

Unck herhaalt een eerdere oproep voor een vorm van steun vanuit de overheid om de almaar verder afnemende brievenbuspost te kunnen blijven bezorgen. Tijdens de kerstperiode merkte PostNL opnieuw dat er minder kerstkaarten zijn verstuurd dan een jaar eerder. „Andere landen grepen al eerder in. In een krimpende markt is het anders niet te doen.”