Carter werd met een presidentieel vliegtuig naar de hoofdstad gevlogen. Daar werd hij in een rouwauto geplaatst om naar het Capitool gebracht te worden. Het laatste stuk wordt de oud-president vervoerd door een paardenkoets. In het parlementsgebouw kunnen mensen hem de laatste eer bewijzen, zoals de afgelopen dagen ook al duizenden mensen hebben gedaan in Atlanta.

De uitvaartceremonie vindt donderdag plaats in de National Cathedral. President Joe Biden zal daar een toespraak houden en naar verwachting zijn ook alle vier nog levende oud-presidenten (Bill Clinton, George Bush, Barack Obama en Donald Trump) aanwezig. De dag van de staatsbegrafenis is in de VS een dag van nationale rouw.