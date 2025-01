„NAVO zou 5 procent moeten hebben”, zei Trump. „Het kan niet met 2 procent.” Hij stelde vervolgens dat een land met een normale krijgsmacht al op 4 procent zit. „Ze kunnen het allemaal betalen.”

Tien jaar geleden spraken de NAVO-landen af minstens 2 procent van hun bbp aan defensie te besteden, maar dat hebben ze nog steeds niet allemaal gehaald. Ze overleggen over een verhoging nu de dreiging van vooral Rusland zo is toegenomen. NAVO-topman Mark Rutte zinspeelde vorige maand op 3 procent. De VS zelf haalden afgelopen jaar 3,4 procent.

Nederland verzuimde jarenlang aan de afspraak te voldoen, maar geeft inmiddels - ternauwernood - 2 procent aan defensie uit. De Tweede Kamer is bezig dat minimum ook wettelijk vast te leggen. Bij een verhoging naar 5 procent zou Nederland al gauw 30 miljard euro extra moeten spenderen. Met zulke grote bedragen wordt in politiek Den Haag eigenlijk nooit geschoven.

Medewerkers van Trump noemden 5 procent vorige maand al als streefgetal, meldden meerdere media indertijd. Ingewijden lieten toen weten dat als onderhandelingsinzet te beschouwen. Ze verwachten naar eigen zeggen op de NAVO-top in juni in Den Haag een compromis over een lager percentage.

Trump voerde de afgelopen tijd de druk op NAVO-bondgenoten op door te dreigen uit de NAVO te stappen als zij niet over de brug zouden komen. Het bondgenootschap, met de VS als grote beschermheer, staat sinds zijn oprichting garant voor de veiligheid van Europese lidstaten.