De gedeputeerde stelt dat Connexxion met de rituitval ver boven de normen zit waarop de provincie boetes kan opleggen. Van der Maas voegt eraan toe dat hij ook beseft dat er een tekort aan chauffeurs is en dat de vervoerder te maken heeft met veel ziekteverzuim.

In een brief aan Transdev, het moederbedrijf van Connexxion, schrijven Gedeputeerde Staten dat de vervoerder „gezien de rituitval” stappen moet zetten. De provincie wil daarover begin deze maand in gesprek gaan met het ov-bedrijf.

In diezelfde brief uiten GS hun ongenoegen over de kritiek die Transdev via de media en aan het personeel van het bedrijf uit op een nieuw openbaarvervoersysteem in Zeeland dat in december 2026 ingaat. De vervoerders Arriva en EBS hebben daar op ingeschreven, maar Transdev is afgehaakt.

Volgens Transdev snijdt het plan op dit moment te drastisch in het voorzieningenniveau en zou het ten koste gaan van de kwaliteit van het Zeeuwse openbaar vervoer. Van der Maas noemt dat „een totaal ongeloofwaardig verhaal”, omdat Transdev eerder nog positief was over het plan. „Zo ga je niet met elkaar om”, aldus de gedeputeerde.