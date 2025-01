Hij wordt verdacht van het delen van kinderporno via een versleutelde communicatiedienst. Volgens het openbaar ministerie heeft hij veelvuldig gechat over seksueel contact met minderjarigen. Justitie acht het niet uitgesloten dat hij met hen in contact kwam via kerken. In de periode 2003-2018 was hij verbonden aan de christelijke gereformeerde Zuidhovenkerk in Dordrecht-Zuid, waar hij kinderkampen begeleidde. Vanaf november 2018 was hij lid van de gereformeerd vrijgemaakte (vanaf 2023 Nederlandse gereformeerde) Ichthuskerk in Bodegraven.

Volgens het OM zijn er aanwijzingen dat de man ook slachtoffers maakte, toen hij als sporttrainer werkte bij een klimvereniging in Dordrecht in de jaren 2003-2019. Hij zit vast sinds hij op 26 juli 2024 is aangehouden. Dinsdag stond hij terecht tijdens een inleidende (pro forma) zitting in Den Haag. De volgende zitting is op 3 april.

De verdachte kwam in beeld tijdens onderzoek van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie.