Het Amerikaanse ministerie van Financiën noemt Rogan een sleutelfiguur binnen de regering van premier Viktor Orbán. Hij is de kabinetschef van de premier en heeft volgens de VS de controle over meerdere overheidsdiensten. „Rogan heeft plannen uitgevoerd om meerdere strategische sectoren van de Hongaarse economie te controleren”, staat in een verklaring. „Opbrengsten uit die sectoren worden weggesluisd naar hemzelf. Ze worden ook gebruikt om loyalisten van de Fidesz-partij te belonen.”

De VS zeggen dat het al meer dan tien jaar de verkeerde kant opgaat met de corruptie binnen de Hongaarse publieke sector. Het was in 2023 het slechtst scorende EU-land op een corruptielijst van Transparency International, de Corruption Perceptions Index. „Klokkenluiders in Hongarije hebben de regering verweten een kleptocratie te runnen”, staat in de verklaring.

De regering van Orbán heeft ook een gespannen relatie met de Europese Commissie, die kritisch is over schendingen van de rechtsstaat.