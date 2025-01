De RSF vecht al ruim anderhalf jaar een burgeroorlog uit tegen het Soedanese leger. Daarbij zijn tienduizenden mensen omgekomen en miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Vooral in de regio Darfur vindt veel etnisch geweld plaats.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken maakte de RSF zich herhaaldelijk schuldig aan directe aanvallen op burgers en doden leden van de paramilitaire groep mannen en jongens op basis van hun etniciteit. Vrouwen en meisjes van bepaalde etnische groepen vallen ten prooi aan seksueel geweld. Ook zouden onschuldige burgers zijn aangevallen die probeerden te vluchten.

Blinken spreekt van „systematische” moorden en geweld en daarom hebben de VS vastgesteld dat de RSF zich schuldig maakt aan genocide. „De Verenigde Staten zijn vastbesloten om degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gruweldaden ter verantwoording te roepen”, aldus Blinken. De sancties betekenen dat Dagalo de VS niet meer in mag en dat zijn eventuele bezittingen daar worden bevroren.

Volgens de Verenigde Naties, mensenrechtenorganisaties en hulporganisaties heeft de oorlog geleid tot een enorme humanitaire crisis. Er is sprake van hongersnood in vluchtelingenkampen en 30 miljoen Soedanezen, zo’n 60 procent van de bevolking, zouden hulp nodig hebben.

De Amerikanen hebben eerder geprobeerd om te bemiddelen in de burgeroorlog. Dat verliep moeizaam, maar er zijn wel afspraken gemaakt over de toegang tot humanitaire hulp.