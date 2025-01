De twee Statenleden van 50PLUS verschilden in een aantal recente vergaderingen openlijk van mening. Stulemeijer zegt dat hij „om mij moverende redenen” is vertrokken. Hij is eerder al eens actief geweest voor de VVD. Dat was in Weesp, waar hem de wacht werd aangezegd omdat hij het liberale gedachtegoed onvoldoende zou vertolken.

50PLUS benadrukt dat de zetels in Provinciale Staten bij de partij horen en niet bij individuele Statenleden. Met Stulemeijer zou zijn afgesproken dat „dit uitgangspunt zorgt voor stabiliteit en continuïteit in de vertegenwoordiging van onze kiezers”. Desondanks heeft Stulemeijer „gemeend deze afspraken gewoon terzijde te schuiven”, aldus 50PLUS.

„Het vertrek van Hein is uiteraard jammer, maar we respecteren de persoonlijke afwegingen die zijn gemaakt”, reageert fractievoorzitter Anneke van der Helm-Chandansingh in een verklaring. „Wat er ook gebeurt, onze inzet voor de ouderen in Noord-Holland blijft onveranderd. We blijven strijden voor hun belangen en zullen onze energie blijven steken in het versterken van onze positie binnen de Provinciale Staten.”

De VVD vormt in Noord-Holland een coalitie met BBB (acht zetels), GroenLinks en PvdA (beide zeven zetels). Door de overstap van Stulemeijer wordt de VVD met negen zetels de grootste partij.