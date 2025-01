De vervoerder besloot bijna een jaar geleden om flink te snijden in het rittenschema. Op werkdagen en in weekends reden er minder bussen en trams. Het bedrijf noemde dat vervelend, maar wel „het meest verstandige om te doen”. Sindsdien zijn er genoeg nieuwe medewerkers aangenomen, terwijl minder werknemers ziek uitvallen. Op zes buslijnen en vier tramlijnen kunnen meer ritten per uur worden ingepland, en op sommige verbindingen komen er nog extra diensten tijdens de spits. Verder is er een nieuwe tramlijn tijdens de ochtend- en avondspits. Die gaat langs station Hollands Spoor en door het centrum. Twee tramhaltes kunnen weer in gebruik worden genomen.

Personeelstekorten zorgen in vrijwel het hele land regelmatig voor aanpassingen in de dienstregeling van treinen, bussen en trams.