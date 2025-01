De Haagse wethouder Arjen Kapteijns (mobiliteit; GroenLinks) noemt de deelbakfietsen een „duurzame manier voor binnenstedelijke verplaatsingen” en een goed alternatief voor het bezit van een eigen auto. De wethouder zegt dat hij samenwerkt met onder meer Utrecht en Nijmegen, waar Cargoroo ook actief was, om een nieuwe aanbieder te vinden. Hij verwacht dat er voor eind maart meer duidelijkheid is.

Klanten van Cargoroo konden via een app een elektrische deelbakfiets reserveren of huren, per rit of met een abonnement. Voor het faillissement had Cargoroo ongeveer achthonderd fietsen in Nederland en zo’n vijfhonderd in België en Berlijn. De curator onderzoekt sinds het faillissement of een doorstart mogelijk is.