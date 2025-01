Hofstra zat van 1994 tot 2006 namens de VVD in de Tweede Kamer. De in Groningen geboren spoorwegbouwkundige voerde daar het woord over onder meer verkeer, openbaar vervoer en de bouw. Hij stond met name bekend als warm pleitbezorger van meer asfalt en harder rijden op de snelweg.

Na zijn vertrek uit de Tweede Kamer was hij van 2007 tot 2011 ook nog namens de liberalen lid van de Eerste Kamer. Ook daar wordt hij herinnerd als iemand die vaak de belangen van automobilisten verdedigde, aldus een bericht op de website van de senaat.