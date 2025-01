Nicaraguaanse christen vaker onderdrukt

Dat staat in het rapport dat ICC vrijdag publiceerde.

Zowel rooms-katholieke als evangelische christenen hebben te lijden onder de vervolging. Christelijke docenten worden gevangengenomen of moeten in staatsscholen gaan werken. In september 2024 werden door tussenkomst van de Verenigde Staten dertien voorgangers bevrijd die zonder proces gevangen waren gezet.

Het rapport van ICC meldt dat president Daniel Ortega, die sinds 2007 aan de macht is, het christendom steeds meer beschouwt als een bedreiging. Aan het begin van zijn regering zette Ortega het christendom in voor politieke doeleinden. In 2019 boden rooms-katholieke kerken echter onderdak aan demonstranten tegen het dictatoriale regime. Sindsdien sluit de Nicaraguaanse overheid christelijke scholen en kerken.

Boko Haram

Een andere groep die in het rapport veel aandacht krijgt, zijn christenen in de Sahel. Na de val van Islamitische Staat in 2019 verplaatste het moslimterrorisme zich naar Afrika. ICC ziet dat moslimextremistische organisaties hun eigen grondgebied verdedigen en elkaar vaak onderling bevechten. Maar al die organisaties vallen christenen aan, vaak met grof geweld. Het lukt de overheden van Nigeria, Niger en Tsjaad niet om deze terreurgroepen effectief te bestrijden.

Nigerianen bij een uitdeling van voedsel op 21 december 2024. Armoede is volgens het ICC-rapport een belangrijke oorzaak van radicalisering. Er ontstaan conflicten over voedsel en water. Deze conflicten krijgen snel een religieuze lading. Christenen in het noorden van Nigeria lijden onder aanvallen van Fulaniherders en van terreurorganisatie Boko Haram. beeld EPA, Emmanuel Adegboye

Nigeria is een land waarin allerlei stammen met verschillende talen en godsdienstige achtergronden samenleven. In 2023 kwam bij de Nigeriaanse verkiezingen de islamitische Bola Tinubu aan de macht. Hij brak met de traditie om een vicepresident van een andere godsdienst te kiezen. In 12 van de 36 staten is de sharia ingevoerd. Bekering tot het christendom kan daar leiden tot dood door ophanging.

Islamitische Fulaniherders doen vanuit het noorden van Nigeria vaak invallen en maken dan vee buit of veroveren land. Dat leidt tot conflicten en voedselschaarste in het zuiden, waar juist meer christenen wonen. Geschat wordt dat het aantal christenen dat in de afgelopen twintig jaar is gedood, rond de 50.000 ligt. Honderdduizenden zijn verdreven uit hun huizen.

Snelst groeiend

In het rapport noemt ICC wereldwijde trends in christenvervolging: dictatoriale regimes, de bredere inzet van techniek om christenen te controleren, onderdrukking over landsgrenzen heen. Toch ziet ICC ook dat het aantal christenen en het christendom tegen de verdrukking in groeien. De organisatie noemt de kerk in Iran „misschien wel de snelst groeiende kerk ter wereld”.

Directeur Jeff King van ICC roept op tot gebed. „Miljoenen christenen wereldwijd zien dagelijks hun leven en hun godsdienstvrijheid bedreigd worden. Bid voor hen. Steun hen met juridische en praktische hulp. En herinner je de woorden van Tertullianus: „Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk.”