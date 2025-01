De ondernemer was op papier actief in Bulgarije, maar opereerde in de praktijk vanuit de provincie Gelderland. De onderneming in Bulgarije was feitelijk „een schijnvestiging”, aldus de inspectie.

De chauffeurs die voor de ondernemer werkten, vielen daarom eigenlijk onder het Nederlandse arbeidsrecht. Maar via de Bulgaarse vestiging dacht de ondernemer dit te kunnen ontduiken. Op het gebied van onder meer lonen en arbeidstijden kregen de chauffeurs niet waar zij recht op hadden.

Daarmee heeft de ondernemer Nederlandse regelgeving ontdoken en verzuimd sociale premies af te dragen. Boetes wegens overtredingen van de Nederlandse arbeidswet bedragen maximaal 540.000 euro. Wegens het voeren van een schijnconstructie kan de eigenaar een boete verwachten van maximaal 60.000 euro.