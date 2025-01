Paus benoemt voor het eerst een vrouw als hoofd van ‘ministerie’

Brambilla (59) wordt de leider van het zogeheten Dicasterie voor instituten van gewijd leven en voor gemeenschappen van apostolisch leven. Dat ‘ministerie’ is verantwoordelijk voor de honderdduizenden monniken en nonnen wereldwijd. Brambilla, die eerder verpleegkundige in Mozambique was, werkte daar al meer dan een jaar als secretaris, de een na hoogste functie.

Onder paus Franciscus wordt de laatste jaren meer gesproken over het plaatsen van vrouwen op hogere functies. Zo benoemde hij eerder Barbara Jatta als directeur van de Vaticaanse Musea en werd Raffaella Petrini in 2022 secretaris-generaal van de stadstaat Vaticaanstad. Sinds datzelfde jaar is het officieel niet meer verplicht dat dicasteries worden geleid door bisschoppen.

Omdat sommige taken van het hoofd van het dicasterie verricht moeten worden door iemand die tot priester is gewijd, benoemde paus Franciscus maandag de Spaanse kardinaal Ángel Fernández Artime tot tweede man.