Zuid-Koreaans parlement onderzoekt oorzaak vliegtuigcrash

Het parlement heeft afgesproken dat er een onderzoekscommissie komt die bestaat uit zeven leden van regeringspartij PPP, zeven leden uit de oppositie en een onafhankelijk lid. Zij „bespreken het onderzoek naar de oorzaken” en de steun aan de nabestaanden, meldt PPP in een verklaring aan persbureau AFP.

De Zuid-Koreaanse minister van Vervoer Park Sang-woo zei op een persconferentie dat hij uiteindelijk zal terugtreden. Hij wil de crash naar eigen zeggen eerst zo goed mogelijk afhandelen en daarna op een gepast moment vertrekken. „Ik voel zware verantwoordelijkheid voor de ramp.”

De Boeing 737-800 van Jeju Air verongelukte bij een tweede landingspoging, nadat een eerdere poging was afgebroken. De piloot zei even daarvoor dat er vogels waren geraakt. De hoofdonderzoeker naar de oorzaak van het ongeluk, Lee Seung-yeol, zei dat er beelden zijn waarop te zien is dat er vogels in de motoren waren terechtgekomen. In een van de motoren zijn ook veren gevonden.

Er lijken meer problemen geweest te zijn dan de vogels alleen. Het vliegtuig landde uiteindelijk op de buik omdat het landingsgestel niet was uitgeklapt. Hoe dat kwam, is nog de vraag. Bovendien botste het toestel aan het eind van de landingsbaan tegen een wal met daarop een betonnen constructie voor een antenne die moet helpen met landingen bij slecht zicht. Die verhoging was volgens een onderminister voor de luchtvaart weliswaar gebouwd volgens de regels, maar toch niet veilig genoeg. Ook dit is nog onderwerp van onderzoek.

Nadat het toestel de verhoging had geraakt, ontplofte het en vloog het in brand. Op twee na kwamen alle inzittenden om het leven.