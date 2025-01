Voormalig NAVO-chef Stoltenberg naar inauguratie Trump

De MSC, opgericht in 1963, is het grootste forum voor internationale veiligheid. Stoltenberg volgt Christoph Heusgen op na de conferentie van 14 tot en met 16 februari en wordt dan de eerste niet-Duitse voorzitter. De Noorse oud-premier zegt dat hij in zijn nieuwe rol zal focussen op het versterken van de Amerikaans-Europese betrekkingen.

De conferentie hoopt bij de komende editie op een sterke vertegenwoordiging van de nieuwe Amerikaanse regering, met traditiegetrouw een presentatie van het buitenlandse beleid door de Amerikaanse vicepresident. De aanstaande vicepresident J.D. Vance was vorig jaar aanwezig als senator.