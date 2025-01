Just Eat Takeaway definitief verlost van hoofdpijndossier Grubhub

Beleggers reageerden opgelucht toen Just Eat Takeaway een akkoord bekendmaakte over de verkoop van Grubhub, waarop miljarden moesten worden afgeschreven. Door het Amerikaanse bedrijf af te stoten, komt naar verwachting meer geld vrij voor investeringen in markten waar Just Eat Takeaway een sterkere positie heeft.

Just Eat Takeaway kocht Grubhub tijdens de piek in onlinebestellingen van eten tijdens de coronapandemie. Toen de lockdownmaatregelen tegen de verspreiding van het virus stopten, liepen ook de bestellingen bij het Amerikaanse bedrijf terug. Dat leidde al tot een flink lagere waarde voor Grubhub, dat ook nog te maken kreeg met felle concurrentie en een wettelijk plafond voor de commissies die bezorgbedrijven mochten vragen in New York.