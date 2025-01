De zaak was aangespannen door twee medewerksters van een stembureau uit de staat Georgia. De oud-burgemeester van New York had de moeder en dochter beschuldigd van hulp bij het „stelen van de verkiezingsoverwinning” van Donald Trump in 2020. Die verloor de verkiezingen dat jaar van de huidige president Joe Biden. Volgens Giuliani had hij op bewakingsbeelden gezien dat de twee koffers met valse stembiljetten hadden verstopt en geteld.

Giuliani weigert volgens de advocaten van de twee vrouwen zijn appartement met tien kamers in Manhattan af te staan, net als zijn Mercedes-cabriolet uit 1980, zijn verzameling sportsouvenirs en 26 designerhorloges. Giuliani zegt dat hij niet opzettelijk ongehoorzaam is, maar dat door de zaak zijn hele leven overhoop ligt, wat het moeilijk maakt voor hem om het papierwerk in orde te krijgen. Welke straf hij nu krijgt voor de minachting, wordt op een later moment bepaald.

De 11 miljoen is een eerste deel van de bijna 150 miljoen dollar die hij beide vrouwen moet betalen.