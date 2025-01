Het gaat volgens het ministerie van Volksgezondheid in de staat om een patiënt die ouder was dan 65 en ook andere gezondheidsproblemen had. „De patiënt blijft het enige menselijke geval van H5N1 in Louisiana.” Meer informatie over het sterfgeval zal uit privacyoverwegingen niet worden verstrekt, staat in een verklaring.

Het departement benadrukt dat de meeste mensen weinig risico lopen door de vogelgriep. Mensen die regelmatig met vogels, pluimvee of koeien in aanraking komen, lopen meer gevaar. De krant The Washington Post bericht dat sinds april 2024 zeker 66 mensen in de VS de vogelgriep hebben opgelopen. Het gaat voornamelijk om medewerkers van zuivel- of pluimveebedrijven. Zij hadden in de meeste gevallen alleen milde ziekteverschijnselen.

In de huidige uitbraak in de VS zijn geen gevallen bekend van mensen die elkaar hebben besmet met het virus. De overleden patiënt, naar verluidt een man, zou op zijn eigen terrein in aanraking met vogels zijn gekomen. De vogelgriep wordt onder meer verspreid door trekvogels en duikt daardoor overal in de wereld op. Buiten de VS kwam het al eerder tot sterfgevallen van mensen die H5N1 hadden opgelopen.