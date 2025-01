Wereldwijde toename van pinautomaten voor bitcoin, vooral in VS

Bij een bitcoin-pinautomaat kunnen mensen bitcoin kopen en soms ook verkopen. Zo’n apparaat is volgens de website cryptocoinskopen.com handig om snel bitcoin te kopen of als iemand een eenmalige transactie in bitcoin wil doen, bijvoorbeeld om een product online te kopen dat alleen met bitcoin betaald kan worden. Volgens de website coinatmradar.com zijn er 31 van dit soort apparaten in Nederland.

Finbold verklaart de stijging van het aantal pinautomaten voor bitcoin door verschillende positieve ontwikkelingen voor cryptomunten. Zo is de waarde van verschillende digitale munten vorig jaar tot recordhoogtes gestegen en zijn in de VS de eerste beursgenoteerde bitcoin-fondsen geïntroduceerd. Ook de herverkiezing van Trump, die vriendelijke regelgeving voor cryptovaluta heeft beloofd, droeg hier vermoedelijk aan bij.

De bitcoin is vorig jaar sterk in waarde gestegen, in totaal met ongeveer 120 procent. Maandagavond kwam de bitcoin weer boven de grens van 100.000 dollar uit en noteerde op 101.748 dollar, nadat de waarde van de munt in de laatste twee weken van vorig jaar juist weer was teruggevallen. Begin december overschreed de bitcoin voor het eerst die historische grens.