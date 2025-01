Yoon was tot driemaal toe gedagvaard in het onderzoek naar de militaire noodtoestand die hij plotseling had uitgeroepen, maar weigerde te getuigen. Daarop vaardigde de rechter een arrestatiebevel uit. De autoriteiten probeerden hem afgelopen vrijdag op te pakken, maar dat werd verhinderd door aanhangers en lijfwachten van Yoon. Zij hadden zich voor de presidentiële woning verzameld en gingen niet uit de weg voor het arrestatieteam. De aanklagers willen nu de hulp van de politie om Yoon op te kunnen pakken en overwegen om iedereen die in de weg staat ook te arresteren.

Yoon is inmiddels weggestemd door het parlement, maar zijn afzetting moet nog worden bekrachtigd door het constitutioneel hof. Als hij wordt opgepakt zou het de eerste keer zijn dat een zittende president wordt gearresteerd.