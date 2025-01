CdK: 2025 moet Groningers uit ‘moeras van kwetsbaarheid’ leiden

„We hebben nú de kans om voor de volgende generatie een andere start te maken”, aldus Paas. „Om een uitweg te bieden uit het moeras van laaggeletterdheid, niet-afgemaakte opleidingen en kwetsbaarheid.” Het initiatief om basisscholieren een aantal uur per week extra les te laten volgen, is wat Paas betreft een inspirerend voorbeeld om kinderen waarschijnlijk betere kansen in hun leven te geven.

Het kabinet beloofde ruim anderhalf jaar geleden na de parlementaire enquête over de langdurige gaswinning dat schadeherstel en woningversterking „milder, menselijker en makkelijker” moeten worden. Paas is daar sceptisch over, net zoals over de voor Groningen „noodzakelijke infrastructuur”, zoals de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. „We weten al lang: ‘haail en zegen’ komen niet uit Den Haag. We hebben zorgen over de macht der gewoonte in de Haagse beslissingen. Je wilt een oplossing en je krijgt een regeling.”

Zonder de eigen inzet van Groningen om kansen te benutten gaat het dan ook niet lukken, aldus Paas. Hij hoopt daarom dat de drie formateurs er snel in slagen een nieuw college van Gedeputeerde Staten te vormen. Op 25 september viel de vorige coalitie van BBB, PvdA, Groninger Belang en ChristenUnie.

De samenwerking van de vier partijen verliep erg stroef, en dat is ook het geval bij de vorming van een nieuwe coalitie, stelt Paas vast. Als die slaagt, nemen GroenLinks en VVD de plaats in van ChristenUnie en Groninger Belang. De formatiegesprekken zijn zaterdag begonnen.

De vier partijen moeten ondanks de polarisatie de wil tonen „om er met elkaar uit te komen”, aldus Paas. Zij moeten begrijpen „dat een compromis niet wijst op slappe knieën, maar op de bereidheid serieus naar elkaar te luisteren, In de politiek én in de samenleving”.

„Laat 2025 het jaar zijn waarin Groningen niet alleen droomt van een betere toekomst, maar waarin we ervaren dat we die samen verwezenlijken”, besloot Paas zijn toespraak die ook over tachtig jaar vrijheid ging.