Verdachte schietpartijen IJsselmonde 14 dagen langer vast

De man wordt verdacht van drievoudige moord, dan wel doodslag en het bezit van een vuurwapen. De raadsman van de verdachte mag nog niets over de zaak zeggen omdat zijn cliënt in beperkingen zit.

De man werd afgelopen donderdag na een klopjacht opgepakt. Eerder die dag was voor de derde keer in twee weken tijd een man op straat in die omgeving neergeschoten. De dodelijke slachtoffers waren mannen van 58, 63 en 81 jaar en lijken willekeurig te zijn gekozen. Twee van hen zijn in het hoofd geschoten.

De politie onderzoekt nog of de man in de afgelopen periode ook bij andere geweldsincidenten betrokken is geweest. Dit omdat er volgens politiechef Fred Westerbeke in Rotterdam nog een aantal onopgeloste zaken liggen.