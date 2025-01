Trump: beleid rond importheffingen wordt niet afgezwakt

Medewerkers van Trump lijken zijn plannen voor „universele” invoerheffingen af te zwakken, schreef de Amerikaanse krant eerder. Trump heeft als presidentskandidaat gepleit voor heffingen van 10 tot 20 procent op alles wat in de Verenigde Staten wordt ingevoerd. Maar volgens The Washington Post zou achter de schermen gepraat worden over heffingen die alleen gelden voor sectoren die cruciaal worden geacht voor de nationale of economische veiligheid.

Over de hele wereld zijn de ogen gericht op alle mogelijke details van het nieuwe handelsbeleid van Trump. Economen vrezen dat de Amerikaanse importtarieven leiden tot een wereldwijde handelsoorlog en hogere prijzen die de inflatie weer aanwakkeren. Hoe alles daadwerkelijk uitpakt, hangt sterk af van de hoogte van de uiteindelijke invoertarieven en voor welke producten de heffingen precies gelden.

Ook maakt het uit of de getroffen landen zullen terugslaan met hogere heffingen op Amerikaanse producten. Wanneer er een reeks tegenmaatregelen volgt, kan de situatie escaleren, met financiële onzekerheid en afnemend vertrouwen tot gevolg.