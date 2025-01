Leidse gemeenteraad eist ‘snel verbetering’ van busvervoer

Zo staan reizigers soms tevergeefs bij haltes te wachten op de bus of komen bussen te laat. Ook zijn verhalen bekend over chauffeurs die verkeerd rijden of zelfs de route helemaal niet weten. De politie nam in Leiden een bus in beslag omdat daar niet de juiste kentekenplaat op zat.

„Helaas constateren we dat de start van de nieuwe concessieperiode verre van vlekkeloos is verlopen. Sterker nog: we zijn zeer ontevreden over de huidige busdienst. Onze fracties vinden dit heel teleurstellend en we hopen dat u gaat zorgen dat er snel verbetering optreedt”, aldus de Leidse politiek in een brief aan de Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen (openbaar vervoer).

Als zogeheten concessieverlener gaat de provincie over het regionale ov. Zevenbergen heeft al duidelijk laten blijken zeer ontstemd te zijn over de stroeve start van Qbuzz. Zuid-Holland overweegt de vervoerder een boete op te leggen. De provincie zegt enkele tientallen klachten „uit het gehele bedieningsgebied” te hebben gekregen over de dienstverlening.

Qbuzz nam half december het ov in het noordelijk deel van Zuid-Holland over van Arriva. Omdat een groot aantal van de ruim 250 bestelde elektrische bussen door leveringsproblemen later komt, moet het vervoersbedrijf voorlopig dieselbussen en zelfs touringcars inzetten. Als ‘compensatie’ was het busvervoer daarom in de eerste drie weken gratis. Sinds deze maandag moeten reizigers wel betalen, al is het reizen met bussen zonder werkende in- en uitcheckapparatuur nog steeds kosteloos.

„Naast de impact voor reizigers en chauffeurs, is ook de financiële impact voor Qbuzz groot: geen reizigersopbrengsten en vele extra kosten door huur en koop van tijdelijke dieselbussen”, aldus het bedrijf.