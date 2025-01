Daling hypotheekrente lijkt volgens De Hypotheekshop ten einde

Zoals gebruikelijk zijn de stijgingen van de vaste hypotheekrente het eerst zichtbaar bij zogeheten regiepartijen. Zij beleggen geld voor investeerders in Nederlandse hypotheken en reageren vaak sneller op bewegingen op de kapitaalmarkt dan banken of verzekeraars. De vaste hypotheekrente daalde sinds afgelopen zomer.

De variabele rentes gaan nog omlaag, omdat deze zijn gekoppeld aan het beleid van de Europese Centrale Bank. De ECB voerde afgelopen jaar vier renteverlagingen door, waarvan de laatste in december. „Dit is vooral gunstig voor doorstromers die een tijdelijke overbruggingsfinanciering sluiten en/of gebruikmaken van de mogelijkheid om hun huidige lage rente mee te nemen naar de volgende koopwoning”, schrijft De Hypotheekshop in een persbericht.

Mensen zetten hun hypotheekrente steeds minder lang vast. Waar de voorgaande vijf jaar een rentevaste periode van twintig jaar nog het meest gangbaar was, was dit in 2024 voor het tweede jaar op rij tien jaar vast. „Door de normalisatie van de rentecurve verwachten wij dat kortere renteperioden dit jaar aan populariteit winnen, ten koste van 15 en 30 jaar vast”, zegt De Hypotheekshop.