Sarkozy was president van 2007 tot 2012, maar is sindsdien geplaagd door schandalen en rechtszaken. Hij is al twee keer veroordeeld voor corruptie en machtsmisbruik en wordt nog in twee andere zaken onderzocht.

De zaak die nu begonnen is, duurt zeker drie maanden. Er is tien jaar onderzoek gedaan naar de banden van Sarkozy met het Libische regime. Volgens de aanklager zou de toenmalige presidentskandidaat in ruil voor geld hebben beloofd om Kaddafi’s internationale imago op te poetsen. Sarkozy ontkent alle aantijgingen en doet de zaak af als een politiek proces. De politicus wordt inmiddels ook, net als zijn vrouw Carla Bruni, vervolgd om pogingen getuigen te beïnvloeden in deze zaak.

De 69-jarige Sarkozy kan tien jaar celstraf krijgen. Naast de oud-president staan nog twaalf andere verdachten terecht die zouden hebben geholpen met het binnenhalen van Libisch geld.