VO-raad niet gerust over gevolgen doorstroomtoets

Over de doorstroomtoets, die mede het niveau bepaalt voor de middelbare school, is veel te doen. Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) komt naar voren dat veel basisscholen dit jaar voor een andere toets kiezen dan vorig jaar. DUO zegt niet te weten waarom de scholen zijn veranderd.

Over de kwaliteit van de toetsen laat de VO-raad zich niet uit. „Maar zowel leerlingen als scholen kunnen wel last krijgen als een leerling op de verkeerde plek terechtkomt”, zegt de woordvoerder. Op dit moment zijn er volgens hem geen signalen dat er een grote groep leerlingen op het verkeerde niveau zit, maar het is ook uitzonderlijk als scholieren al halverwege het schooljaar wisselen. Hij verwacht dan ook dat hier aan het eind van het schooljaar meer over duidelijk wordt en dat er dan ook goed gekeken moet worden naar de effecten en of dit het juiste systeem is.

De voor het middelbareschooladvies belangrijke eindtoets is vorig schooljaar vervangen door een doorstroomtoets. Vorige maand oordeelde een meerderheid in de Tweede Kamer dat het kabinet met een plan moet komen om alle achtstegroepers dezelfde doorstroomtoets te laten maken.