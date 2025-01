Onverwachts tegenoffensief Oekraïne in Koersk

„Goed nieuws: Rusland krijgt wat het verdient”, schreef het hoofd van het presidentiële kantoor in Kyiv Andriy Jermak zondag op Telegram. Het hoofd van het Centrum voor Desinformatiebestrijding Andri Kovalenko meldde dat zijn landgenoten vanuit Soedzja, een stadje dat ze afgelopen zomer innamen, in verschillende richtingen aanvallen uitvoeren. De Oekraïense strijdkrachten hebben de aanvallen nog niet officieel bevestigd.

Het Oekraïense offensief zou zich vooral richten op de weg richting de stad Koersk, ten noordoosten van Soedzja. Lokale Russische media meldden dat Oekraïense troepen oprukken in de richting van het plaatsje Bol’shoe Soldatskoe. Oekraïners zouden Russische posities hebben aangevallen in het dorp Pushkarnoe.

Bevroren

Onofficiële Russische militaire blogs, die vaak betrouwbare berichtgeving over het conflict in Oekraïne bieden, maakten zondag eveneens melding van de gevechten. Oekraïners zouden noordwaarts oprukken richting het dorpje Berdin. Een blog meldde „kleine wapengevechten. Onze artillerie en tanks werken actief tegen de vijand. De vijand heeft reserves ingezet voor het offensief in de regio Koersk”, aldus de blogger. Het tegenoffensief zou mogelijk zijn dankzij de bevroren ondergrond, meldden verschillende bloggers.

Het Russische ministerie van Defensie heeft volgens het Russische staatspersbureau TASS gemeld dat Oekraïense troepen tegenaanvallen hebben uitgevoerd om een Russisch offensief te stoppen. Twee daarvan zouden door Rusland zijn afgeslagen.

Met behulp van de luchtmacht zou Rusland de tegenaanval inzetten. Boven de door Oekraïners ingenomen stad Soedzja zouden inmiddels „zwermen drones” actief zijn die een zwaar bombardement op de stad uitvoeren, aldus de Oekraïense kolonel Oleksiy Dmytrashkivskyi zondag tegen de Amerikaanse zender CNN. „De vijand probeert de stad te zuiveren voordat de hoofdaanval begint”, voorspelde Dmytrashkivskyi.

Zware verliezen

Oekraïense troepen staken begin augustus in een verrassende inval de grens over naar Koersk en wisten de afgelopen maanden Russische aanvalspogingen af te slaan. Recent wisten de Russen echter vooruitgang te boeken in de regio – alsook in Oost-Oekraïne. Op dit moment hebben Oekraïense troepen nog de controle over circa 60 procent van de ruim 1000 vierkante kilometer die ze in de zomer veroverden.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky leiden Russische en Noord-Koreaanse strijdkrachten op dit moment zware verliezen in de Russische regio. „Gisteren en vandaag verloor het Russische leger bij gevechten in de buurt van Machnovka tot een bataljon Noord-Koreaanse infanteriesoldaten en Russische paratroepen”, zei Zelensky zondag in een video. Een bataljon bestaat uit maximaal duizend man.

Eerder claimde Zelensky dat inmiddels 3000 Noord-Koreaanse militairen zijn gedood of gewond geraakt in Koersk. In de regio zijn naar schatting ruim 12.000 Noord-Koreanen gestationeerd.

Trump

Volgens waarnemers dient het tegenoffensief mogelijk om de Russische zwakte in de verdediging onder de aandacht te brengen. Dit zou Oekraïne een betere startpositie geven bij onderhandelingen om de oorlog te beëindigen wanneer Donald Trump over twee weken wordt beëdigd als president van de Verenigde Staten. De aankomend president belooft de oorlog „binnen 24 uur” te beëindigen, maar heeft nog niet uiteengezet hoe.

Nu de oorlog volgende maand het vierde jaar ingaat en Trump aan de macht is gekomen, komt de vraag naar boven hoe en wanneer het grootste conflict in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog zal eindigen. Rusland controleert ongeveer een vijfde van Oekraïne en rukt langzaam op in het oosten van het land. Ondanks de grote verliezen van Russische troepen en materialen en een belabberde economische situatie, is ook aan Oekraïense zijde de situatie verre van rooskleurig. Het land kampt met tekorten aan manschappen en heeft steeds hulp nodig van westerse partners; steun die volgens Zelensky voortdurend te laat komt.

Zelensky vestigt zijn hoop op het door Trump geopperde plan om de oorlog te beëindigen. Alleen met veiligheidsgaranties van de VS is het mogelijk een einde te maken aan de strijd, zei de Oekraïense president in een interview met de Amerikaanse podcastmaker Lex Fridman, dat zondag op YouTube is gepubliceerd. Een staakt-het-vuren zonder veiligheidsgaranties zou Rusland echter tijd geven om te herbewapenen voor een nieuwe aanval.

Volgens de Oekraïense president heeft Trump positief gereageerd op het door de Franse president Emmanuel Macron geopperde plan om westerse vredeshandhavers in Oekraïne te stationeren die toezicht moeten houden op een vredesdeal met Rusland. „De inzet van Europese troepen mag de toekomst van Oekraïne binnen de NAVO niet uitsluiten”, zei Zelensky donderdagavond in een interview op de Oekraïense televisie.

In dat gesprek beschreef de Oekraïense president de inval in Koersk als een „zeer sterke troefkaart” voor toekomstige vredesonderhandelingen. Volgens Zelensky heeft die invasie wereldwijd indruk gemaakt en schaadt die de militaire reputatie van Rusland.

De Oekraïense president prees Trump als een „sterk en onvoorspelbaar” persoon. Die kwaliteiten kunnen een doorslaggevende factor zijn voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, aldus Zelensky. Al gelooft hij niet dat Trump de oorlog binnen 24 uur kan beëindigen. „De hete fase van de oorlog kan vrij snel voorbij zijn, als Trump een sterke positie inneemt”, sprak de Oekraïense president donderdagavond.