Poetin ziet doel ‘speciale militaire operatie’ naderbij komen

Rusland viel Oekraïne in februari 2022 binnen naar aanleiding van de gevechten in de Oekraïense regio Donbas die in 2014 waren uitgebroken.

Poetin wil voorkomen dat Oekraïne lid van de NAVO wordt en aast op grote stukken van het zuiden en oosten van Oekraïne. Hij heeft al vier provincies geannexeerd zonder deze helemaal veroverd te hebben. In 2014 werd het schiereiland de Krim bij Rusland gevoegd.

Over de Oekraïense inval in de Russische regio Koersk zei Poetin dat hij niet wist wanneer het grensgebied bevrijd wordt, maar dat gaat volgens hem „beslist gebeuren”. In augustus vielen Oekraïense troepen Koersk binnen. De aanval was een complete verrassing voor de relatief kleine Russische troepenmacht in de provincie. De gevechten in Koersk houden nog steeds aan. Rusland claimt dat de Oekraïners worden teruggedreven.