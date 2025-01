Analisten van RBC verlaagden het advies voor Unilever naar underperform van sectorperform, omdat ze zich afvragen of het bedrijf wel aan zijn groeidoelstellingen kan voldoen. Ook wordt de koersstijging van het aandeel Unilever over 2024 als „excessief” omschreven. RBC verlaagde ook het koersdoel voor het concern. Het aandeel Unilever zakte in de vroege handel 1,7 procent.

De AEX noteerde kort na opening 0,5 procent hoger op 888,66 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 842,86 punten. Op de beurzen in Parijs en Frankfurt werden koerswinsten tot 0,6 procent geboekt. Londen ging licht omlaag.