Johannes de Doper, de voorloper van de Zaligmaker, de aankondiger van het evangelische jaar der vrijheid, werd op een be­lofte uit de hemel uit een onvruchtbare Elisabeth en Zacharias voort­gebracht. Maar onze Zaligmaker, het hoofd van het Nieuwe Testament, overtreft die allen in Zijn wonderlijke geboorte. Hij wordt uit een maagd, die door de Heilige Geest bevrucht werd, geteeld en op een nooit geziene wijze voortgebracht.

Trouwens, déze geboorte niet alleen, maar alle geboorten van de Zaligmaker zijn wonderlijk en voor het verstand onbegrijpelijk. Zijn geboorte van eeuwigheid uit de Vader, wie kan dat vatten? Zijn geboorte in onze harten, waardoor Jezus gestalte in ons krijgt, is zo wonderbaarlijk dat Nicodémus, een leraar Israëls, er van moest uitroepen: „Hoe kunnen deze dingen geschieden?” (Johannes 3:9) Zijn geboorte uit het graf, toen Hij door Zijn opstanding als het ware uit de buik der aarde gebaard werd, was zo’n groot wonder, dat de Godheid van de Zaligmaker ervan afstraalde. De apostel Paulus getuigt hiervan in Romeinen 1:4: „Die krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.”

Is het dan geen wonder dat Zijn eerste geboorte uit Maria omringd is geweest met bovennatuurlijke omstandigheden, die alle wonderen in de wereld overtreffen? Men behoeft geen franje eromheen te weven om dit grote wonder op te luisteren.

_Abraham Hellenbroek,

predikant te Rotterdam

(”De beloofde Messias”, uitgave 1976)_