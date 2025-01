Het opvangcentrum meldt dat het sinds het incident 61 dode walvisachtigen heeft geregistreerd. Zeker 32 hiervan stierven „hoogstwaarschijnlijk” door het lek. „Afgaande op de staat waarin de lichamen verkeren, is het waarschijnlijk dat het grootste deel van deze walvisachtigen in de eerste tien dagen na de ramp is gestorven”, staat in het rapport.

Het lek ontstond op 15 december toen twee olietankers tijdens stormachtig weer met elkaar in botsing kwamen in de Straat van Kertsj, de waterweg tussen Rusland en het geannexeerde schiereiland. Een van de schepen zonk, het andere liep aan de grond. Volgens een schatting van de autoriteiten kwam hierdoor ongeveer 2400 ton mazout, een soort zware stookolie, in het water terecht.

Rusland zei eind vorige maand al te vrezen voor grote milieuschade door het olielek. „De situatie is echt kritiek”, zei een woordvoerder van het Kremlin volgens Russische staatspersbureaus. Het Russische ministerie van Noodsituaties is nog bezig met het opruimen van de vervuiling. Het ministerie meldde zondag dat dit wordt bemoeilijkt doordat olie op sommige stranden terecht is gekomen door de harde wind en golven.