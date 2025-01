FBI onderzoekt reizen van aanslagpleger New Orleans buiten VS

Shamsud-Din Jabbar, een 42-jarige oud-gediende van het Amerikaanse leger die trouw had gezworen aan de extremistische groep Islamitische Staat, was de vermoedelijke dader. Volgens de FBI handelde hij alleen. Het agentschap onderzoekt nu wat Jabbar van 22 juni tot 3 juli 2023 in de Egyptische hoofdstad Caïro deed en van 10 tot 13 juli in het Canadese Ontario. De FBI wil onder meer weten met wie Jabbar daar sprak en of de reizen verband hielden met de aanslag in New Orleans.

De FBI zei ook dat Jabbar in de maanden voorafgaand aan de aanval minstens twee keer naar New Orleans reisde, één keer in oktober en nog eens in november. De verdachte verbleef in die tijd in een huurhuis in New Orleans, zei de FBI, waar hij video’s maakte in het French Quarter, de wijk waar de aanslag op nieuwjaarsdag plaatsvond.

Ook onderzoekt de FBI of recente bezoeken van Jabbar aan de steden Houston, Atlanta en Tampa verband houden met de aanslag.