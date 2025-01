Zelensky: zware verliezen voor Russen en Noord-Koreanen in Koersk

„In gevechten, gisteren en vandaag in de buurt van slechts één dorp, Machnovka, in de regio Koersk, verloor het Russische leger tot een bataljon Noord-Koreaanse infanteriesoldaten en Russische paratroepen”, zei Zelensky in een videoboodschap. Hij gaf geen verdere details. Een bataljon bestaat over het algemeen uit honderden manschappen.

In de Oekraïense regio Soemy raakten zaterdag tien mensen gewond door een Russische bomaanval, zeiden lokale autoriteiten. Onder de gewonden zijn ook twee kinderen. Deze regio grenst aan de Russische regio Koersk.

Volgens de Russische krant Izvestia is door een Oekraïense „kamikazedrone” een verslaggever van de krant gedood. De journalist reed met een aantal collega’s in een auto op een snelweg in het bezette oosten van Oekraïne. Vijf anderen zouden hierbij gewond zijn geraakt.