Deense politie onderzoekt onbekende drones die boven haven vlogen

Agenten die naar de haven gingen, telden er vier, die aan het begin van de nacht met hoge snelheid boven zee verdwenen. De politie zegt contact te hebben gehad met meerdere instanties, maar niet te weten waar de drones vandaan kwamen of wat ze boven de haven deden.

Køge ligt veertig kilometer ten zuiden van de Deense hoofdstad Kopenhagen, aan de Oostzeekust. De afgelopen weken zijn problemen vastgesteld aan onderzeese elektriciteits- en communicatiekabels in de Oostzee, mogelijk veroorzaakt door sabotage. De NAVO gaat daarom zijn militaire aanwezigheid op de Oostzee uitbreiden.

In december waren Amerikanen in de ban van mysterieuze drones die door burgers werden gezien in de staten New Jersey en New York. Ze zouden boven belangrijke infrastructuur zweven, zoals waterreservoirs, elektriciteitsleidingen, treinstations, politiebureaus en militaire installaties. Dat zorgde voor talrijke complottheorieën. Het Witte Huis zei dat er geen reden was tot zorg en dat de dronevluchten „volledig legaal en rechtmatig” waren.