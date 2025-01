Wekelijkse meditatie: Blijft in Hem

Een tijd waarin de afval bij Gods Woord vandaan groot is. Een tijd waarin valse christussen zullen opstaan om er velen te verleiden. Een tijd waarin de antichrist zich zal manifesteren en een geweldige aanhang zal krijgen. Kinderkens, het is de laatste ure.

Wees gewaarschuwd. Ga niet mee met de dwaalleer van de antichrist, maar blijft in Hem, in Christus. Blijven… Dat betekent dat er al een ”komen” aan voorafgegaan is. Johannes spreekt zijn lezers immers aan als ”kinderkens”. Zij hebben de zalving van de Heilige Geest ontvangen. Zij zijn door Gods genade al Gods kind geworden in het uur van de wedergeboorte. Zij zijn al in Christus ingelijfd. Hij is de Waarheid voor hen geworden. En daarom worden zij nu opgeroepen om te blijven in de Waarheid. Blijft in Hem, blijft in de Heere Jezus Christus.

Allen die in de Wijnstok Christus zijn ingeënt worden opgeroepen om in 2025 vrucht te dragen voor Hem. beeld ANP, Jerry Lampen

Dat is blijven op de leerschool van de Heilige Geest. Denk aan wat Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs: „Blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt.” Blijven in Hem is blijven in de leer van Hem, blijven in de Schriften van Hem, blijven in de zaligheid van Hem, blijven in het geloof van en in Hem. Zoals Jezus spreekt tegen Zijn discipelen: „Blijft in Mij, en Ik in u_.”_ Zoals de rank in de Wijnstok blijft, zo draagt die rank vrucht voor Hem. Allen die in de Wijnstok Christus zijn ingeënt worden opgeroepen om in 2025 vrucht te dragen voor Hem.

De grote vraag is: bent u al in deze Wijnstok? Want als u niet in Hem bent, kunt u ook niet in Hem blijven. Is uw rank al in die Wijnstok ingeënt? Herkent u het in uw leven: „Zonder Mij kunt gij niets doen”? Dan bloeit uw levensrank door en uit Hem. Blijven in Hem is leven uit het Woord van God. „Dat Woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijne smaak, én hart én zinnen strelen.”

In dat Woord hebt u Hem gevonden. Het Kind van Bethlehem liet Zich vinden in de kribbe. Bent u in de afgelopen kerstdagen bij Hem neergeknield? „Ik kniel aan Uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn Leven.” Zalig de kerstdagen, als ze zó zijn geweest voor u en jou. Dan klinkt na oud en nieuw de oproep: „Blijft in Hem.” Volg Hem in het kerkelijk jaar op Zijn weg van de kribbe naar het kruis. Blijf achter Hem aanlopen op die Via Dolorosa naar Gethsemane en Gabbatha en Golgotha. Blijft in Hem, vanwege Zijn opstanding uit het graf en Zijn hemelvaart naar de heerlijkheid. Blijft in Hem, totdat Hij u roept uit deze aardse woestijn. Nu is Hij plaatsen aan het bereiden voor Zijn bruidskerk in de hemelse troonzalen. Eenmaal zal die bazuin klinken en dan wordt het eeuwig: Blijft in Hem! Zalig is die toekomst waarin u eeuwig zult delen met Christus.

Tot die tijd klinkt de roep nog op de aarde, ook voor het nieuwe jaar in 2025: En nu, lieve kinderen, blijft in Hem. Is dit uw verlangen voor het nieuwe jaar? Uit deze Bron mag u ook het komende jaar weer putten. Heb Christus hartelijk lief! „Kinderkens, blijft in Hem!”