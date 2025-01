OM in cassatie tegen uitspraak over stalbezetting in Boxtel

Volgens het hof hebben de activisten geen strafbare feiten gepleegd, omdat ze de staldeuren niet hebben geforceerd, zich vreedzaam gedroegen en de stal vrijwillig verlieten toen de politie hen daartoe opriep.

Het OM stelt dat cassatie is aangetekend omdat de termijn daarvoor bijna verstreek, maar dat het nog bekijkt of het „haalbaar” is om het hoogste beroep door te zetten.

Farmers Defence Force zegt blij te zijn dat het OM cassatie heeft ingesteld. De actiegroep zegt te vrezen dat boeren door de uitspraak van het hof te maken krijgen met meer stalbezettingen. Ook varkenshoudersorganisatie POV is tevreden met de stap van het OM. „Vrijspraak voor activisten die een stal hebben bezet, is ongelofelijk en schandalig. Zo’n uitspraak is een vrijbrief voor extremisten om vaker boerenfamilies te intimideren”, vindt voorzitter Linda Verriet.