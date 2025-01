De drie zaten voor het pand aan de Gasthuisring toen ze zagen dat er iets naar hen werd gegooid en een van hen raakte. Ze sprongen meteen weg, maar er volgde geen klap.

Het explosief bevatte een brandbare vloeistof. Volgens de politie had het grote schade kunnen aanrichten als het wel was afgegaan. De Explosieven Opruimingsdienst heeft het explosief ontmanteld. De beveiligers hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag.

Het is niet de eerste keer dat de coffeeshop doelwit was van een aanslag. Acht keer eerder werd de zaak belaagd en zes keer besloot de gemeente de coffeeshop tijdelijk te sluiten. Omdat de coffeeshop 24 uur per dag bewaking inhuurde, mocht die in november vorig jaar weer open.

Burgemeester Theo Weterings heeft zaterdagochtend besloten dat de coffeeshop een maand gesloten moet blijven voor de veiligheid aan de Gasthuisring. Volgens een woordvoerder van de gemeente moet later nog blijken of er meer maatregelen worden genomen.